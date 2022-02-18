Сьогодні відбудуться телефонні перемовини глави Пентагону Остіна та Шойгу, - Міноборони РФ
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Глави військових відомств Росії та США у п'ятницю, 18 лютого, проведуть телефонні перемовини.
Про це повідомили у Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"18 лютого відбудуться телефонні перемовини міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна", - повідомило відомство.
"Розмова відбудеться з ініціативи американської сторони", - заявили російські військові.
Інших деталей щодо перемовин наразі не повідомляється.