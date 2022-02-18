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Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків. З початку доби вже 20 обстрілів, - штаб ООС

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Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків. З початку доби вже 20 обстрілів, - штаб ООС
Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - повідомили у пресцентрі ОС.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних

Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків. З початку доби вже 20 обстрілів, - штаб ООС 01

Топ коментарі

  • A San
    Зелений Верховнийголовокомандувач не буде вестись на провокації до останнього українця.
  • Александр Чуднивец #474549
    Впєрєді будут стаять жєнщіни і дєті,а ми будєм стаять сзаді,нє впєрєді а сзаді і пусть папробуют стрєлять в женщін і дєтєй-ето слова бункєрнай казліни...
  • Alex Alex #500309
    я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, шуфричі. рабіновичі, татарови, мураєви, партнови....!!
    руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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