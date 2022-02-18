Діалог з РФ потрібно вести за трьома напрямками, - Блінкен і Рау

Захід має вести діалог з Росією за трьома напрямками: США-Росія, Рада НАТО-Росія і форум ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і голов ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау провели телефонну розмову.

Сторони вказали на відсутність ознак деескалації з боку Росії, незважаючи на публічні запевнення Москви про відведення підрозділів від українського кордону.

"Співрозмовники погодилися, що надалі існує шанс на дипломатичне вирішення нинішньої кризи, а ключем до цього має бути діалог за трьома напрямками: США-Росія, Рада НАТО-Росія і форум ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Рау також подякував Блінкену за рішення американської адміністрації направити до Польщі додаткових військових і наголосив на необхідності подальшого посилення всього східного флангу НАТО.

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