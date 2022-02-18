Остання редакція законопроєкту про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики його використання не за призначенням, - "слуга народу" Радуцький

Минулого року парламенту не вдалося з першої спроби ухвалити закон, який дозволяє обіг конопель в медичних та наукових цілях.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Восени МОЗ опублікував новий законопроєкт, який враховує зауваження та побажання народних депутатів. Зокрема, посилюється роль Національної поліції: НПУ погоджує видачу ліцензій на культивування, використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання та транспортування партії товару. Створюється реєстр препаратів на основі канабісу, на кожну одиницю товару повинен бути нанесений унікальний штрих-код. Також громадянам дозволяється ввезення на територію України медичних препарати на основі канабісу, але винятково згідно з Е-рецептом", - пояснив парламентар.

Консультації між МОЗ та МВС щодо тексту документу продовжувались ще декілька місяців.

Читайте: МОЗ винесло законопроєкт про легалізацію медичного канабісу на громадське обговорення

Пізніше було опубліковано фінальну редакцію законопроєкту.

"Основні зміни у документі стосуються посилення контролю за використанням приміщень та об’єктів, призначених для діяльності з обігу коноплі. У першій редакції законопроєкту визначити вміст тетрагідроканабінолу (наркотичної складової канабісу) можна було у будь-якій лабораторії. У новій – лише у лабораторіях, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ. Діяльність з культивування коноплі з високим рівнем тетрагідроканабінолу проводиться винятково в умовах закритого ґрунту, тобто у теплицях, що гарантує більш високий рівень контролю", - зазначив нардеп.

Для використання канабісу в наукових цілях також потрібно отримати ліцензію від Нацполіції.

"На мою думку, остання редакція урядового законопроєкту максимально нівелює ризики використання медичного канабісу не за призначенням. Навіть не уявляю, які ще можуть залишитись аргументи у противників легалізації", - додав глава парламентського комітету.

Також читайте: Сполуки конопель запобігають зараженню COVID-19, - лабораторне дослідження