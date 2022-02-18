Рівненщина готова до виходу із "червоної" зони, - Ляшко

Найближчим часом Рівненська область може вийти із "червоної" зони карантину. Регіону вдалося стабілізувати ситуацію.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка перебуває у "червоному" рівні епіднебезпеки і стабілізувала ситуацію", - повідомив він.

Також аналіз показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська можуть досягнути показників, які дозволять скасувати "червоний" рівень.

Читайте також: За добу в Україні зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірус. 282 особи померло, 29 254 - одужало, - МОЗ