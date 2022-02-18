Головним об'єктом обстрілів з боку військ РФ стало мирне населення, - Резніков
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Ситуація на Донбасі значно загострилася.
Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що вчорашні обстріли засвідчили про те, що ворог націлився на школи та житлову інфраструктуру Донбасу.
"Головним об'єктом стало мирне населення. Це військовий злочин і провокація, про яку ми попереджали", - додав він.
Він також нагадав, що станом на 10 ранку 18 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.