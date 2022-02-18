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Головним об'єктом обстрілів з боку військ РФ стало мирне населення, - Резніков

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Головним об'єктом обстрілів з боку військ РФ стало мирне населення, - Резніков
Ситуація на Донбасі значно загострилася.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вчорашні обстріли засвідчили про те, що ворог націлився на школи та житлову інфраструктуру Донбасу.

"Головним об'єктом стало мирне населення. Це військовий злочин і провокація, про яку ми попереджали", - додав він.

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Він також нагадав, що станом на 10 ранку 18 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Одно чучело, когда отводило войска, рассказывало на камеру, что если опять начнутся обстрелы, войска моментально вернут
  • volley
    Лучше всего мир в глазах ***** видно через дырку от снаряда в детском саду станицы Луганской. Правда зелебобики?
  • Микола Мазуренко
    Фашисти то не в Германії - то козломорді.
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