Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко
7217
Частота госпіталізацій з коронавірусом зменшилася у 2-3 рази.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Незважаючи на пік нових випадків, це перша хвиля, на піку якої в нас є доступними більш ніж половина ліжок з киснем. Саме вакцинація в Україні вже врятувала вже близько 21.5 тисяч життів. Це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити на 17%", - зазначив глава МОЗ.
За його словами, завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України, ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я та "ковідної" смертності.
Частота госпіталізацій в Україні зменшилася у 2-3 рази, у порівнянні з Дельта-хвилею. А летальність зменшилася у 4 рази – з 2.0% до 0.5%.