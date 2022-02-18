В Україні створили Цифровий Архів Майдану

Волонтерський проєкт, покликаний зберегти пам'ять про Майдан 2013-2014.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"До 8-ї річниці вирішальних днів Революції Гідності створили Цифровий Архів Майдану. Метою даного проєкту є створення ґрунтовної електронної бази, у якій будуть зібрані найважливіші джерела та матеріали про події Революції Гідності", - розповіли автори проєкту.

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На сайті в розділі "Історія Майдану" публікуються матеріали історичного характеру: статті про майданівців, біографії Героїв Небесної Сотні, спогади безпосередніх учасників Майдану, документальні фільми, матеріали про розслідування, список загиблих на Майдані, детальна інформація про поранених та ін.

Є окремий розділ "Відео", у якому за хронологічним принципом викладені і описані найважливіші відеоматеріали, які є основними джерелами, що дозволяють відтворити і проаналізувати події Майдану (встановити місця і обставини загибелі Героїв Небесної Сотні і поранення учасників протестів, дії силовиків і т. д.).

Також є фото-архів, у якому представлені сотні фотографій, на яких зафіксовані найважливіші моменти Революції гідності. Фото викладені як у хронологічному, так і тематичному порядку (окремі альбоми по найважливіших подіях: 20 лютого, 18 лютого, протистояння на Грушевського та ін.; окремо по авторах).

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"Робота над сайтом-архівом триває, на ньому будуть регулярно з’являтись нові матеріали. На сьогодні це найбільший в Україні проект з дослідження історії Майдану", - зазначили автори проєкту.

Ініціаторами створення і авторами Цифрового Архіву Майдану є історики-волонтери зі Львова Олена Чебелюк і Ярослав Рап. Автори проекту закликають усіх учасників Майдану ділитися своїми спогадами, надсилати фото і відеоматеріали.