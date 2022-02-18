Радбез ООН підтвердив, що не бачить деескалації з боку Росії, - МЗС

Члени Ради безпеки ООН під час засідання у четвер підтвердили, що вони не бачать ознак деескалації на українсько-російському кордоні, незважаючи на заяви Москви про відведення своїх військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному коментарі МЗС.

"Російська Федерація ініціювала обговорення в Раді Безпеки ООН стану імплементації Мінських домовленостей в той час, коли вона ж продовжує їх порушувати.

Вранці 17 лютого незаконні збройні формування РФ обстріляли українське село Станиця Луганська з важкого озброєння: постріли з окупованої території влучили у дитячий садок та пошкодили цивільну інфраструктуру.

Саме тому, делегація України офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН із вимогою обговорити на засіданні Радбезу обстріл Росією Станиці Луганської", - підкреслюється в заяві.

В МЗС продовжили: "Духу та букві Мінських угод суперечить і звернення Держдуми РФ до Президента Росії щодо визнання так званих "ЛНР" та "ДНР", яке підриває весь процес мирного врегулювання.

"Позиція України залишається незмінною: визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" буде рівносильним її умисному виходу з Мінських домовленостей. Такі дії завдадуть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над яким Україна та її партнери активно працюють", – заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН.

Військове нарощування поблизу державного кордону, порушення режиму припинення вогню на Донбасі, блокування частин Чорного та Азовського морів з боку Росії під приводом морських навчань є елементами російської гібридної війни проти України".

У МЗС наголосили: "Члени Радбезу підтвердили, що, попри заяви Росії про відведення військ від державного кордону України, вони не бачать ознак деескалації. У цьому контексті важливим стало запевнення заступниці Генерального секретаря ООН Розмарі Ді Карло про готовність залучити механізм "добрих послуг" Генерального секретаря ООН для попередження можливої нової хвилі збройного конфлікту в Європі.

Україна продовжує закликати Росію, зокрема з трибуни Радбезу ООН, зайняти конструктивну позицію щодо досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів. "Інакше Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процес мирного врегулювання збройного конфлікту", - наголосив керівник української делегації".

"Підсумки дискусії підтвердили єдність членів Радбезу та керівництва ООН щодо необхідності політико-дипломатичного врегулювання безпекової кризи, яку створила Росія, насамперед шляхом переговорів у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі", - резюмували в МЗС.