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Провокації продовжаться. Кремль готує сценарії для визнання ОРДЛО, - Резніков

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Провокації продовжаться. Кремль готує сценарії для визнання ОРДЛО, - Резніков
Провокації з боку військ РФ на Донбасі будуть продовжуватися.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Провокації на Донбасі будуть продовжуватися. Кремль готує обґрунтування для визнання ОРДЛО, за сценарієм, відпрацьованим у Грузії. Просто щоб мати цей варіант на столі", - зазначив Резніков, додавши, що він не обов'язково буде реализованим. 

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Втім, він зазначив, що саме завдяки тому, що вчора на Донбасі побували іноземні журналісти, увесь світ побачив, що обстріли, у яких російська влада цинічно хотіла звинуватити українську сторону, відбувалися саме з боку військ РФ.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец #474549
    Скількі мотузці не тягтись але вона обов'язково закінчиться петлею на шиї лапатного сцаря...
  • три - пятнадцать
    коли ви, зелені, вже зникнете як роса на сонці?
  • 5 копійок
    Я ж казав що як і почнеться якась заваруха, то тільки з Домбасу. Патамушта це шахтьори і трактористи, а лапті тут ні яким боком.
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