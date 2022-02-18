Провокації продовжаться. Кремль готує сценарії для визнання ОРДЛО, - Резніков

Провокації з боку військ РФ на Донбасі будуть продовжуватися.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Провокації на Донбасі будуть продовжуватися. Кремль готує обґрунтування для визнання ОРДЛО, за сценарієм, відпрацьованим у Грузії. Просто щоб мати цей варіант на столі", - зазначив Резніков, додавши, що він не обов'язково буде реализованим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головним об'єктом обстрілів з боку військ РФ стало мирне населення, - Резніков

Втім, він зазначив, що саме завдяки тому, що вчора на Донбасі побували іноземні журналісти, увесь світ побачив, що обстріли, у яких російська влада цинічно хотіла звинуватити українську сторону, відбувалися саме з боку військ РФ.