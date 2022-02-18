Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО, - Резніков

Україна посилює свою оборону.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він запевнив, що водночас Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО.

Міністр звернувся до жителів окупований територій: "Люди, не бійтеся, не Україна ваш ворог, а ті, хто наче б то ховаються за вашими стінами, а ті, хто наче б то хочуть захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ", - наголосив Резніков.

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Керівник МОУ зазначив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Він вважає, що Україна стане "донором безпеки" дня усієї Європи.