США захищатимуть кожен дюйм території НАТО, - глава Пентагону Остін
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це 17 лютого на пресконференції у штаб-квартирі НАТО заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє пресслужба Пентагону.
"Прихильність США до НАТО... залишається непорушною. Як сказав президент (США Джо. - Ред.) Байден кілька днів тому, ми будемо, якщо потрібно, захищати кожен дюйм території НАТО. Звісно, немає причин, що це має статися... так само, як немає причин для Росії знову вторгатися в Україну. Україна нікому не загрожує, не кажучи вже про своїх російських сусідів, і все ж таки це те, у що Москва змусила б нас повірити, і саме так (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін і далі виправдовує збирання значної бойової могутності (біля кордонів України. - Ред.)", – зазначив глава Пентагону.
Нагадаємо, 7 грудня 2021 року Путін під час розмови з Байденом заявив, що НАТО робить спроби "освоєння" території України. "Тому Росія серйозно зацікавлена в отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що відкидають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення в суміжних із Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", – сказав він.
17 грудня на тлі нарощування російських військ поблизу кордонів України МЗС РФ поширило передані Вашингтону російські проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки. Зокрема, у них ідеться, що США повинні взяти на себе зобов'язання унеможливити подальше розширення НАТО "у східному напрямку" й відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили у СРСР. Росія також вимагає, щоб війська та озброєння НАТО повернулися до кордонів рубежів 1997 року (відтоді до Альянсу вступила низка країн, зокрема Польща).