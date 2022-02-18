США захищатимуть кожен дюйм території НАТО, - глава Пентагону Остін

Нарощування РФ військової присутності вздовж кордонів України, Білорусі та на Чорному морі наближає російські війська до "порога" НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це 17 лютого на пресконференції у штаб-квартирі НАТО заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє пресслужба Пентагону.

"Прихильність США до НАТО... залишається непорушною. Як сказав президент (США Джо. - Ред.) Байден кілька днів тому, ми будемо, якщо потрібно, захищати кожен дюйм території НАТО. Звісно, немає причин, що це має статися... так само, як немає причин для Росії знову вторгатися в Україну. Україна нікому не загрожує, не кажучи вже про своїх російських сусідів, і все ж таки це те, у що Москва змусила б нас повірити, і саме так (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін і далі виправдовує збирання значної бойової могутності (біля кордонів України. - Ред.)", – зазначив глава Пентагону.

Нагадаємо, 7 грудня 2021 року Путін під час розмови з Байденом заявив, що НАТО робить спроби "освоєння" території України. "Тому Росія серйозно зацікавлена в отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що відкидають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення в суміжних із Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сценарій взято з російських методичок": глава Пентагону Остін про нещодавні кібератаки проти України

17 грудня на тлі нарощування російських військ поблизу кордонів України МЗС РФ поширило передані Вашингтону російські проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки. Зокрема, у них ідеться, що США повинні взяти на себе зобов'язання унеможливити подальше розширення НАТО "у східному напрямку" й відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили у СРСР. Росія також вимагає, щоб війська та озброєння НАТО повернулися до кордонів рубежів 1997 року (відтоді до Альянсу вступила низка країн, зокрема Польща).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні відбудуться телефонні перемовини глави Пентагону Остіна та Шойгу, - Міноборони РФ