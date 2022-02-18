Біля кордонів України 149 тисяч російських військових. Ніякого відведення не відбувається, - Резніков
Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер щодо ситуації довкола України. По-перше, ми не підтверджуємо заяви російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається. Іде переміщення сил та засобів. По-друге, наразі ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч наземного компоненту, і разом з морським та авіаційним компонентом їхня кількість складає близько 149 тисяч", - зазначив міністр.
"Оскільки російські навчання у Білорусі, інших регіонах та Чорному морі перебувають у активній фазі, основна маса військ уже стягнута. Ми очікуємо, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб", - додав Резніков.
"Так само ми очікуємо, що до Чорного моря зайдуть ще три (російські. - Ред.) кораблі", - заявив глава Міноборони.
Крім того, Резніков нагадав, що одночасно в Росії продовжуються навчання Росгвардії "Заслон-2022".
"Цей компонент також перебуває у полі нашого зору", – резюмував він.