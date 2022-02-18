Біля кордонів України 149 тисяч російських військових. Ніякого відведення не відбувається, - Резніков

Наразі біля кордонів України перебуває близько 149 тисяч російських військових.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер щодо ситуації довкола України. По-перше, ми не підтверджуємо заяви російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається. Іде переміщення сил та засобів. По-друге, наразі ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч наземного компоненту, і разом з морським та авіаційним компонентом їхня кількість складає близько 149 тисяч", - зазначив міністр.

"Оскільки російські навчання у Білорусі, інших регіонах та Чорному морі перебувають у активній фазі, основна маса військ уже стягнута. Ми очікуємо, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб", - додав Резніков.

"Так само ми очікуємо, що до Чорного моря зайдуть ще три (російські. - Ред.) кораблі", - заявив глава Міноборони.

Крім того, Резніков нагадав, що одночасно в Росії продовжуються навчання Росгвардії "Заслон-2022".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не має наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО, - Резніков

"Цей компонент також перебуває у полі нашого зору", – резюмував він.