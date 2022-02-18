Новини

На боротьбу з коронавірусом держава витратила 130 мільярдів, - Марченко

1 26335
На боротьбу з коронавірусом держава витратила 130 мільярдів, - Марченко
З початку пандемії для боротьби з COVID-19 держава витратила 130 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"В останні роки був безпрецидентний виклик боротьби з Covid-19. З яким ми успішно справляємось. З початку пандемії держава вже витратила на цю мету 130 млрд грн", - сказав Марченко.

Він зазначив, що тільки в цьому році на підтримку медичної галузі заплановано 233 млрд грн.

Читайте також: Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Топ коментарі

  • Kucher
    Гарна "боротьба". Головне, що достовірно не можна перевірити цільове використання коштів. ******* "жомові ями" - ідеал для зеленої нечесті.
  • Привет
    А сколько из этого капнуло в оманские офшоры осла и его зеленой шайки???
  • Наталія Федів
    В Індії якось "пандемія" закінчилася з припиненням вакцинації. (Моє суб"єктивне бачення) поправте якщо помиляюся.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини