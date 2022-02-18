На боротьбу з коронавірусом держава витратила 130 мільярдів, - Марченко

З початку пандемії для боротьби з COVID-19 держава витратила 130 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"В останні роки був безпрецидентний виклик боротьби з Covid-19. З яким ми успішно справляємось. З початку пандемії держава вже витратила на цю мету 130 млрд грн", - сказав Марченко.

Він зазначив, що тільки в цьому році на підтримку медичної галузі заплановано 233 млрд грн.

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