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Ймовірність вторгнення РФ до України оцінюємо як невисоку, - Резніков

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Ймовірність вторгнення РФ до України оцінюємо як невисоку, - Резніков
Українська сторона наразі оцінює вірогідність повномасштабного вторгнення з боку РФ як невисоку.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз можуть озвучуватися різні дати та різні сценарії. До всіх цих сценаріїв Україна готова. Ми у жодному разі не применшуємо загрозу. Але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку по відношенню до вторгнення до України в цілому", - зазначив він.

"Наші зусилля сконцентровані на тому, щоб максимально підвищити готовність. Скажімо зараз у різних регіонах тривають навчання Збройних Сил України "Заметіль-2022". Низку навчань вже провели органи системи МВС. Постійно тренується Служба безпеки України", - додав Резніков. При цьому він приділив особливу увагу створенню загонів тероборони в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля кордонів України 149 тисяч російських військових. Ніякого відведення не відбувається, - Резніков

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Mr Vice President
    Даже если запад нагнетает, значит так надо и такова стратегия. Так что зелебобикам надо зашить рот и не мешать большим дядям спасать Украину
  • Rhodesian
    когда это все закончиться, одну из улиц столицы назовут в честь Джо Байдена, в Киеве будет улица Блинкина, а вот резниковы, даниловы, арахамии, и прочая шелупонь пройдет курсивом в учебниках истории...
  • MARS #498099
    Ахахахах он что дурачок? Что он несёт? Что за лютая дичь? Что это как не подыгрывание кремлю? Сегодня же Скобеева будет рассказывать, что министр обороны Украины сказал, что мы на них нападать не собираемся. Мол запад врёт, Украина сказала что мы не собираемся нападать. В общем наш министр обороны делает заявление явно в пользу России
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