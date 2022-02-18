Військові навчання армії РФ з пуском крилатих та балістичних ракет під керівництвом Путіна відбудуться 19 лютого

Міноборони РФ оголосило про заплановані на 19 лютого навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

"До навчання залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів", - повідомили в Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням російський Інтерфакс.

У міністерстві уточнили, що навчання було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

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