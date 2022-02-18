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Військові навчання армії РФ з пуском крилатих та балістичних ракет під керівництвом Путіна відбудуться 19 лютого

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Військові навчання армії РФ з пуском крилатих та балістичних ракет під керівництвом Путіна відбудуться 19 лютого
Міноборони РФ оголосило про заплановані на 19 лютого навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

"До навчання залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів", - повідомили в Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням російський Інтерфакс.

У міністерстві уточнили, що навчання було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

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Топ коментарі

  • Леонид Тищенко #456549
    Походу кремлевский ******** затеял весь этот движ только потому , что ему просто скучно , а так все про него вспомнили , начали звонить , справляться о его здоровье , ну в смысле когда он уже сдохнет )
  • Randall Flag #387882
    Мокши, зонтики приготовьте. Сейчас вам на бошки посыпется весь этот металлолом. Первым приготовиться, конечно, воронежу...
  • mrSmith
    Постарайтесь выпустить крылатую или баллистическую ракету с ядерной боеголовкой по москве!
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