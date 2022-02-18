Україні потрібно готуватися до оборони в зоні ООС: на Донбасі можлива масштабна війна, - нардеп "Голосу" Рахманін

Загострення на Донбасі відбувається, коли Росія відчуває необхідність посилити тиск на Україну.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу", член комітету ВРУ з нацбезпеки Сергій Рахманін.

"Якщо ви подивитеся хронологію бойових дій та обстрілів в зоні спочатку АТО, а потім ООС, ви побачите, що завжди кількість обстрілів та використання важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, відбувається в той момент, коли росіяни відчувають, що треба трохи підтиснути. Вони завжди цим користаються. Вважають, що це вносить додаткову паніку, що це є прямим тиском на українську владу, а вона, відповідно, буде більш гнучкою. Це дуже банальний крок", - зазначив він.

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Рахманін вважає, що від Росії можна очікувати провокацій на Донбасі, тому Україні потрібно готуватися до оборони, не залежно від кількості російських військ на українському кордоні, адже Росія може завжди перекинути в зону ООС додаткові військові частини.

За словами нардепа, якби сьогодні йшлося про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на українському кордоні були б танкові армії, повітряно-десантні дивізії та повітряні армії.

"Стандартний мотострілецький полк збройних сил РФ – це приблизно 2,5 тисячі людей, приблизно 40 танків та 120 БТРів чи БМП, а ми там (біля кордонів України. – Ред.) не бачимо жодного повноцінного мотострілецького полку. Так от, що таке мотострілецький полк. В умовах інтенсивних бойових дій він приблизно використовує 400 тон боєприпасів на добу і щонайменше 120-150 тон пального на добу. Покажіть мені будь ласка на наших кордонах, навіть на тих картах, які є, таку кількість пального і боєприпасів, які знаходяться у безпосередній близькості до наших кордонів, тому що вони відстріляють один день і що робитимуть далі? Тиждень чекати поки прийде з умовного Ростова колона, яка ще й буде ламатися, дозаправлятися та обслуговуватися по дорозі. Тобто на сьогодні там (на кордонах. – Ред.) немає маркерів, які дозволяють говорити, що на завтра нас чекає повномасштабне вторгнення. Але чи означає це, що не буде війни? Ні. Тому що вона може буди масштабною, але спрямована на якусь конкретну ділянку дій. Наприклад, окуповані території Донецької та Луганської областей, та прилеглі до них території з українського боку. Там ситуація складніша, тому що є два корпуси, які входять до склади 8-ї армії Російської Федерації, і позаду ціла армія, яка розгортається з 2017 року інтенсивними темпами", - деталізував політик.