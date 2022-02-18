В Україні смертність від COVID-19 на 9% нижча, ніж у Польщі та на 11% - ніж в Іспанії, - Ляшко

В Україні смертність від коронавірусної хвороби залишатиметься стабільно високою ще близько двох тижнів.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Смертність - відкладений показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз в Україні зростає смертність, очікується, що вона буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів", - уточнив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На боротьбу з коронавірусом держава витратила 130 мільярдів, - Марченко

За його словами, ряд країн Європи мають відмінну систему визначення поняття "ковід-смертей". У Данії це лише смерті не пізніше 30 днів з моменту першого позитивного ПЛР-тесту. В Іспанії та Франції фіксуються тільки лабораторно підтверджені госпітальні смерті. В Англії – на розсуд і висновок лікаря, і результати лабораторного тесту не грають значної ролі.

Ляшко зауважив, що це ще одна причина певного завищення даних по "ковідній" смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами.

"За даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко