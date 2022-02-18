Тіла 14-річної школярки та 19-річного хлопця знайшли на Луганщині: поліція розпочала розслідування
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Поліція встановлює обставини загибелі хлопця й неповнолітньої дівчини у м. Новодружеськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессекретар обласної поліції Тетяна Погукай у фейсбуці.
Поліцейськими встановлено, що загиблими є 14-річна учениця однієї зі шкіл міста та 19-річний хлопець.
"Сьогодні, 18 лютого, до поліції м. Лисичанськ надійшло повідомлення про виявлення двох тіл біля будинку по вул. Грушевського м. Новодружеськ. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти криміналісти, кінологи, співробітники ювенальної превенції, які встановлюють всі обставини події", - йдеться у повідомленні.
Тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.
Встановлення обставин події за даним фактом перебуває на контролі начальника ГУНП в Луганській області.