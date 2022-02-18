Від початку доби 33 обстріли з боку військ РФ. Без втрат. Окупанти активно використовують важке озброєння, - ООС

Станом на 11 годину ранку 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС. За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли: Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - із артилерії калібру 122 мм. Чотири рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів. Чермалик – із автоматичних станкових гранатометів. Піщане - із мінометів калібру 120 мм. Південне - із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове, Невельске – із мінометів калібру 82 мм. Двічі Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм. 10 разів Луганське - із мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Верхньоторецьке - із мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів. Чотири рази Нью Йорк - із мінометів калібру 120 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів. Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів. Троїцьке - із мінометів калібру 82 мм. та автоматичних станкових гранатометів. Двічі Гранітне - із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм. Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстрілювали житлові квартали Станиці Луганської, в яких немає жодних військових об'єктів, - директор "Схід-SOS" Рєуцький. ФОТОрепортаж За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Автор: Ірина Дашківська