Від початку доби 33 обстріли з боку військ РФ. Без втрат. Окупанти активно використовують важке озброєння, - ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - із артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
Чермалик – із автоматичних станкових гранатометів.
Піщане - із мінометів калібру 120 мм.
Південне - із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове, Невельске – із мінометів калібру 82 мм.
Двічі Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм.
10 разів Луганське - із мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Верхньоторецьке - із мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази Нью Йорк - із мінометів калібру 120 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.
Троїцьке - із мінометів калібру 82 мм. та автоматичних станкових гранатометів.
Двічі Гранітне - із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.