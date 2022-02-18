Держдеп США підтримав продаж Польщі 250 танків Abrams, - міністр оборони Блащак

Вашингтон планує передати Варшаві 250 танків "Абрамс" у версії M1A2 SEPv3.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Дуже важлива новина для безпеки Польщі. Державний департамент (Сполучені Штати) дав згоду на продаж 250 танків Abrams у новітній версії M1A2 SEPv3", – йдеться у повідомленні.

За словами Блащака, ця покупка стала одним із найзначніших контрактів в історії Польщі.

"Це надзвичайно важливе зміцнення наших оборонних можливостей", - повідомив голова військового відомства Польщі.

Раніше в США розповіли про найкращий танк усіх часів. Йшлося про американський M1 Abrams.

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