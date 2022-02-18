Україна отримала вже понад дві тисячі тонн військової допомоги. І це далеко не кінець, - Резніков

Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад дві тисячі тонн сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту, і це ще далеко не кінець.

Про міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні під час години запитань у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі ми вже отримали понад дві тисячі тонн допомоги у вигляді сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту. Тільки літаків ми прийняли 31 рейс. І це ще далеко не кінець", - заявив Резніков.

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Глава Міноборони додав, що, окрім ПТРК Javelin та NLAW, Україна вже отримала ПЗРК Stinger. Він наголосив, що усі зразки оборонної зброї вже перебувають у військах, а українські військові вже опанували цей арсенал.

Резніков також поінформував, що Міноборони веде діалог з міжнародними партнерами не тільки щодо зброї, а й стосовно інших інструментів деескалації.