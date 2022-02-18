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Україна отримала вже понад дві тисячі тонн військової допомоги. І це далеко не кінець, - Резніков

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Україна отримала вже понад дві тисячі тонн військової допомоги. І це далеко не кінець, - Резніков
Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад дві тисячі тонн сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту, і це ще далеко не кінець.

Про міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні під час години запитань у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі ми вже отримали понад дві тисячі тонн допомоги у вигляді сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту. Тільки літаків ми прийняли 31 рейс. І це ще далеко не кінець", - заявив Резніков.

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Глава Міноборони додав, що, окрім ПТРК Javelin та NLAW, Україна вже отримала ПЗРК Stinger. Він наголосив, що усі зразки оборонної зброї вже перебувають у військах, а українські військові вже опанували цей арсенал.

Резніков також поінформував, що Міноборони веде діалог з міжнародними партнерами не тільки щодо зброї, а й стосовно інших інструментів деескалації.

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Топ коментарі

  • secret secret_too
  • Dima30
    Україні конче потрібні ЗРК «Patriot» PAC-3 такі як отримала від США Румунія!
  • Бандерівець
    Здам в оренду США безкоштовно, приватизовані, два гектару паю у Львівській області під розміщення ракет націлених на Москву і Мінськ!
    Ділянка рівна, без чагарників, чистенька, ростуть гарні соняшники, пшенична, соя. Готовий подарувати навічно США. Умова ракети на Москву і Мінськ навіки!!!
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