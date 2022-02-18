Економічна ситуація в Україні залишається стабільною та контрольованою. Є кошти для фінансування всіх видатків, - Шмигаль
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Верховній Раді під час "Години запитань до Уряду", інформує Цензор.НЕТ.
"НБУ має достатньо резервів, аби курс був стабільним. На рахунках уряду достатньо коштів, аби профінансувати всі видатки, всі заплановані підвищення зарплат та пенсій для українців", - зазначив він.
За словами Шмигаля, інформаційний тиск та ескалація біля наших кордонів впливають на економічний фон, але ситуація залишається стабільною та контрольованою.
Шмигаль нагадав, що Уряд в оперативному порядку ухвалив рішення щодо виділення коштів забезпечення безперебійності авіасполучення з Україною.
"Ми бачимо, що це рішення заспокоїло ситуацію. Нам також вдалося забезпечити проходження торговельних кораблів в українські порти, аби українські експортери продовжували працювати", — зауважив очільник уряду.
Прем’єр-міністр додав, що Україна щодня спілкується з міжнародними партнерами, щоб сформувати додатковий пакет підтримки для нашої держави.