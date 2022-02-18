Комітет Ради у понеділок проведе позачергове засідання для розгляду законопроєктів, необхідних для розслідування справ Майдану, - "слуга народу" Іонушас

У середу комітет з питань правоохоронної діяльності заслухав представників Офісу Генпрокурора та ДБР у справах Майдану.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

За його словами комітет отримав звіт у справах Майдану від правоохоронців.

"Ми бачимо, що є певні законодавчі проблеми, які не дозволяють рухатися вперед швидко, як цього вимагає суспільство. І давати певний результат. Ми отримали інформацію, що справи дуже довго розглядаються в судах, по 3-5 років. А також про те, що існують проблеми, пов’язані із зловживаннями з боку певних учасників цього процесу", - наголосив нардеп.

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Іонушас повідомив, що ініціюватиме проведення позачергового засідання комітету у понеділок, щоб розглянути законопроєкти, які б допомогли розгляду справ Майдану, зокрема йдеться про перегляд деяких положень Кримінально-процесуального кодексу.