Жодних віялових відключень не планується. Маємо достатньо енергоресурсів для завершення опалювального сезону, - Шмигаль
На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час "години запитань до Уряду" у Верховній Раді 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Жодних віялових відключень не було, немає і не планується. Ми маємо достатні запаси енергоресурсів, аби стабільно завершити проходження цього опалювального сезону", - запевняє Шмигаль.
За словами прем’єр-міністра, станом на 16 лютого на українських складах зберігається 822 тисячі тонн вугілля, що практично вдвічі більше, ніж торік. Крім того, у газосховищах наразі є 10,6 млрд кубічних метрів газу.
"Міністерство енергетики щодня відстежує ситуацію та перебуває в консультаціях з "Нафтогазом", аби не тільки стабільно пройти цей опалювальний сезон, але й підготуватися до наступного", — відзначив очільник уряду.
Як зауважив Денис Шмигаль, оператор ГТС України також активно працює над створенням альтернативних гарантованих потужностей для імпорту газу. Так, з 1 лютого вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини.
"Відбувається й імпорт зі Словаччини. Працюємо над максимальною диверсифікацією поставок. І це стосується не тільки газового питання, але також ядерного палива, вугілля, нафти", — сказав прем’єр-міністр.