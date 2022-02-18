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Жодних віялових відключень не планується. Маємо достатньо енергоресурсів для завершення опалювального сезону, - Шмигаль

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Жодних віялових відключень не планується. Маємо достатньо енергоресурсів для завершення опалювального сезону, - Шмигаль
Енергетична система України працює стабільно й прогнозовано.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час "години запитань до Уряду" у Верховній Раді 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Жодних віялових відключень не було, немає і не планується. Ми маємо достатні запаси енергоресурсів, аби стабільно завершити проходження цього опалювального сезону", - запевняє Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, станом на 16 лютого на українських складах зберігається 822 тисячі тонн вугілля, що практично вдвічі більше, ніж торік. Крім того, у газосховищах наразі є 10,6 млрд кубічних метрів газу.

"Міністерство енергетики щодня відстежує ситуацію та перебуває в консультаціях з "Нафтогазом", аби не тільки стабільно пройти цей опалювальний сезон, але й підготуватися до наступного", — відзначив очільник уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, оператор ГТС України також активно працює над створенням альтернативних гарантованих потужностей для імпорту газу. Так, з 1 лютого вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини.

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"Відбувається й імпорт зі Словаччини. Працюємо над максимальною диверсифікацією поставок. І це стосується не тільки газового питання, але також ядерного палива, вугілля, нафти", — сказав прем’єр-міністр.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    "Самая теплая зима за всю историю измерений".
    "Спасибо" климатическому потеплению, но никак НЕ ВАМ!
  • Владимир Сухов #378743
    Ці зрадники зробили енергетичну кризу цієї зими штучно, щоб можна було підписати Зелі капітуляцію країни.
  • Герхард
    Не вы имеете достаточно энергоносителей, а Ахметов.

    Государственный ТЕС в разгар отопительного сезона благодаря ЗЕ и Еоломою остались без угля.
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