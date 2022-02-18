Відкати на будівництві доріг становлять 30%. Їх здійснюють у криптовалюті, - колишній "дорожній король" Амірханян
Про це заявив бізнесмен Амік Амірханян, компанії якого займалися будівництвом доріг, в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в тендерах у рамках "Великого будівництва" відбувається штучне завищення вартості дорожнього будівництва та додаткова витрата коштів.
"Думаю, відсотків на 30 роботи [з будівництва доріг] могли б коштувати дешевше. Просто, знаєте, жодна фінансова інспекція не зможе визначити те, що ми можемо визначити. Тільки шляховик може вирахувати, де крадуть гроші на дорогах", – сказав Амірханян.
За його словами, відкати на "Великому будівництві" здійснюються у криптовалютах та їх отримує, зокрема, Служба безпеки за "кришування".
"Я маю інформацію, що сьогодні навіть СБУ від усіх тендерів отримує за прикриття шляховиків 0,5%. Це одержують у криптовалюті", – заявив бізнесмен.