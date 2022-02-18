Розглядаємо можливість проведення зимової Олімпіади-2030 в Україні, - Гутцайт

Міністр спорту Вадим Гутцайт заявив про плани провести зимову Олімпіаду-2030 в Україні.

Про це глава Мінспорту заявив під час години запитань до уряду в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише останні два роки ми розпочали реальне будівництво інфраструктури для літніх видів спорту. Так, у нас недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту і ми над цим працюємо, ми бачимо, де що побудувати, де що проводити. Ми зараз дивимося, як завести та провести Зимові олімпійські ігри в Україні у 2030 році. Ми над цим працюємо", - наголосив міністр.

Нагадаємо, в грудні 2021 року Гутцайт заявив, що Україна розпочинає боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні.

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