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Розглядаємо можливість проведення зимової Олімпіади-2030 в Україні, - Гутцайт

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Розглядаємо можливість проведення зимової Олімпіади-2030 в Україні, - Гутцайт
Міністр спорту Вадим Гутцайт заявив про плани провести зимову Олімпіаду-2030 в Україні.

Про це глава Мінспорту заявив під час години запитань до уряду в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише останні два роки ми розпочали реальне будівництво інфраструктури для літніх видів спорту. Так, у нас недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту і ми над цим працюємо, ми бачимо, де що побудувати, де що проводити. Ми зараз дивимося, як завести та провести Зимові олімпійські ігри в Україні у 2030 році. Ми над цим працюємо", - наголосив міністр.

Нагадаємо, в грудні 2021 року Гутцайт заявив, що Україна розпочинає боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Дмитрий Абрамов #493747
    Все никак не уймутся. До сих пор ищут проект, куда можно пристроить лыжного инструктора.
  • MausMike
    На космодромі серед міліарду дерев.
  • Александр Чуднивец #474549
    І тут Гутцайта панєсло...
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