Ірландія закликала своїх спостерігачів у СММ ОБСЄ на Донбасі залишити Україну

Уряд Ірландії закликав ірландських членів місії міжнародних спостерігачів в Україні залишити країну через посилення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Водночас міністерство закордонних справ Ірландії не відкликало дипломатів зі свого посольства в Києві.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) має в Україні неозброєний цивільний персонал, який повідомляє про безпекову ситуацію, включаючи ймовірні порушення режиму припинення вогню. У спеціальній моніторинговій місії працюють дев'ять ірландських співробітників.

Також читайте: Росія перенесла військово-морські навчання з економічної зони Ірландії після протестів місцевих рибалок та офіційного Дубліна