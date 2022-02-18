Ірландія закликала своїх спостерігачів у СММ ОБСЄ на Донбасі залишити Україну
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Уряд Ірландії закликав ірландських членів місії міжнародних спостерігачів в Україні залишити країну через посилення бойових дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.
Водночас міністерство закордонних справ Ірландії не відкликало дипломатів зі свого посольства в Києві.
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) має в Україні неозброєний цивільний персонал, який повідомляє про безпекову ситуацію, включаючи ймовірні порушення режиму припинення вогню. У спеціальній моніторинговій місії працюють дев'ять ірландських співробітників.