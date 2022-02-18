Ця хвиля COVID-19 може стати останньою, - Ляшко
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За два-три тижні в Україні може відбутися спад захворюваності на COVID-19.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, таке можливо за умови, якщо не буде "додаткових непередбачуваних особливостей" COVID-19.
Ляшко розказав, що зараз Україна проходить пік захворюваності.
"Ми бачимо тиждень до тижня зниження рівня захворюваності другий тиждень поспіль. Зараз буде третій, який покаже зменшення кількості випадків та госпіталізації до лікарень", - зазначив міністр.
Він також зауважив, що ця хвиля COVID-19 може стати останньою, якщо українці активно вакцинуватимуться.