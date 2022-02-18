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Війська РФ із артилерії обстріляли залізничну станцію Скотувата на Донеччині. Рух потягів обмежено

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Війська РФ із артилерії обстріляли залізничну станцію Скотувата на Донеччині. Рух потягів обмежено
Зранку 18 лютого війська РФ відкрили вогонь із артилерії поблизу залізничної станції Скотувата на Донеччині.

Про це повідомляє Ценор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужбу Донецької залізниці у фейсбуці.

"Попри гарантії безпеки, що були надані представниками збройних формувань на лінії проведення бойових дій, з непідконтрольної території знову почалися обстріли українських міст на Донеччині. Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

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Війська РФ із артилерії обстріляли залізничну станцію Скотувата на Донеччині. Рух потягів обмежено 01

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Alex 13 #490634
    Ското-вата
  • Палєо Мустьє
    який чарівний місцевий топонім
  • burunduk
    Скоту-вата
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