Білоруська сторона запевнила, що понтонний міст був потрібен для "військових навчань", - Резніков
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Україна порушила питання понтонного мосту неподалік українського кордону на території Білорусі та отримала відповідь, що міст був потрібен для "військових навчань".
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Верховній раді України 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"У нас налагоджений прямий звʼязок між аташе з військових питань. Ми порушили питання щодо цього понтонного мосту, щодо цієї понтонної переправи і отримали відповідь, що це в рамках програми навчань, і вона скоро буде розібрана. Принаймні таке запевнення ми отримали від білоруської сторони", — повідомив міністр оборони.
Він також запевнив, що українські правоохоронні органи у зоні відчуження ЧАЕС спостерігають за ситуацією, знали про будівництво мосту та готові до різних сценаріїв подій.
Як зазначалося, російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України.