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Мінкульт вніс кремлівського пропагандиста Кисельова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

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Мінкульт вніс кремлівського пропагандиста Кисельова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці
Кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова включено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

"Наказ МКІП від 17.02.2022 року № 88 підготовлений на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10.02.2022 № 117", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проситиме Міністерство культури та інформаційної політики включити кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Хитрый_план
    він давно мав там бути.
  • Александр Чуднивец #474549
    Малнієносна реакція мінкульту на 8-у році війни України зі смердючими лапатнікамі...
  • secret secret_too
    пропагандонов должны судить за разжигание ненависти наравне с военными преступниками.
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