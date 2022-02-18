Новини

"Щоб вибити Росію з рівноваги": Лавров заявив, що на Балканах набирають найманців для відправлення на Донбас

9 21442
"Щоб вибити Росію з рівноваги": Лавров заявив, що на Балканах набирають найманців для відправлення на Донбас
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що, можливо, у Східній Європі набирають найманців для відправлення на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це дипломат сказав у інтерв'ю RT.

"Канцлер ФРН Олаф Шольц і всі інші натовці кажуть, що НАТО – оборонний альянс. Президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів нагадав Шольцю про бомбардування Югославії у 1999 році. Той сказав, що НАТО втрутилася, щоб запобігти геноциду косовських албанців. Мовляв, вони все успішно зробили і зараз цей край процвітає", - сказав російський міністр.

За словами Лаврова, край "далеко не процвітає".

"Косово і деякі інші частини Західних Балкан стають розсадником злочинності. Там є терористи, наркоторговці. Там вербують найманців для участі у бойових діях у конфліктах, які поступово розпалюють, зокрема США. Є інформація про те, що найманців у Косово, Албанії, Боснії та Герцеговині набирають і для того, щоб вибивати Росію з рівноваги та спрямовувати їх у тому числі на Донбас. Перевіряємо це зараз", - розповів Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен наприкінці наступного тижня зустрінеться з Лавровим, "якщо не буде вторгнення", - Держдепартамент США

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних.

Станом на 11 годину ранку 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Топ коментарі

  • Назар Курта
    Стоп, він же говорив що росія не причетна до війни на Донбасі і це громадянська війна.

    А, забув це ж кацап, він не бреше лише коли непритомний або мертвий.
  • Яр Холодний
    Україна (за словами Лаврова) нібито лише збирається наймать найманців, а в тих же балканських країнах уже не один поселився на два метри нижче рівня землі - тільки воювали вони проти України А в Чехії та деяких інших країнах уже давно найманці такі в тюрмах сидять!
  • Александр Чуднивец #474549
    Да-авганская мука явна позаборістєє аргєнтінскай будєт...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини