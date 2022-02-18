Заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку ЗСУ - відверта брехня та провокація. Українські воїни неухильно дотримуються мінських домовленостей, - ООС

Звинувачуючи Збройні Сили України в обстрілах цивільного населення, війська РФ намагаються приховати власні підступні дії. Підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна - окупант", - йдеться у повідомленні.

"Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - додають в штабі ООС.

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