Стефанчук попросив у Шмигаля список пріоритетних оборонних законопроєктів: "Ми наступного тижня працюємо"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля надати перелік пріоритетних законопроєктів для оборонної галузі, щоб народні депутати мали можливість розглянути їх наступного пленарного тижня 22-25 лютого.

Про це Стефанчук сказав під час Години запитань до уряду у ВР, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є пропозиція до Прем‘єр-міністра. Ми наступного тижня працюємо в пленарному режимі. Я дуже прошу: ті законопроєкти, які є першочерговими для галузі оборони, для фінансування галузі оборони, для підтримки обороноздатності країни, будь ласка, передайте нам список, що для уряду є пріоритетом для того, щоб забезпечити незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України", – зазначив спікер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зміцнюючи українську армію, міжнародні партнери допомагають і собі, - Зеленський