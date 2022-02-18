Справа Шеремета: захист Антоненка просить суд викликати Зеленського для дачі показань

17 лютого розпочалося представлення документів захисту Андрія Антоненка у так званій справі Шеремета.

У зв’язку з запізненням прокурора судове засідання тривало 1 годину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на sense.ua.

В ньому були розглянуті три документи: опис фактів, представлений стороною захисту в ЄСПЛ, акт огляду сторінки з виступом президента України і відео брифінгу МВС.



Перший документ є похідним доказом, який відображає хронологію подій досудового розслідування аж до відкриття матеріалів стороні захисту 10.06.2020.



Другий документ, як зазначив адвокат Круговий, доводить, що під час брифінгу влітку 2019 року, майже за півроку до арешту обвинувачених, президент Зеленський ознайомився з якимось матеріалами, що дали йому можливість стверджувати про швидкий результат в розслідуванні. "З того, що я побачив … думаю, у нас з вами буде результат, … і людей, які скоїли вбивство, буде знайдено", - заявив він.

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Проте, на той момент слідчі дії стосовно пана Антоненка і пані Кузьменко були припинені. Тож пан Зеленський був обізнаний з якоюсь іншою, невідомою суду присяжних інформацією, яка вказує на причетність інших осіб. З одного боку - це привід для допиту президента Зеленського в суді, з іншого - доводить, що версія, продемонстрована президенту, була прихована від суду присяжних.

Прокурор заявив, що пан Зеленський не може бути викликаний, оскільки він "не був свідком вбивства Павла Шеремета".

Разом з тим, прокурор на початку судового розгляду просив викликати 263 свідка, 40 з яких також не були очевидцями вбивства а решта 220 — взагалі нічого не знають по справі.

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Третій документ — відео і стенограма брифінгу МВС. В цьому відео відображений точний час подій брифінгу і онлайн-трансляція подій у дворі пана Антоненка. Дмитро Круговий демонстрував окремі фрагменти брифінгу, які доводять, що

під час брифінгу без необхідності транслювалися обсценна лексика (міністр Аваков назвав її "обсценентна") з метою компрометації підзахисних

міністр Аваков заявив о 17:10, що особи затримані і одночасно онлайн транслюється двір пана Антоненка, заповнений озброєними поліціянтами. Натомість прокурор в суді стверджував, що затримання відбулось о 23:05

генерал Коваль оголосив, що слідство "вийшло" на усіх підозрюваних через 2 інших злочини — підрив електроопор в Херсонській області та справу зі спробу підриву автомобілю громадянина Чекурака в Івано-Франківській області. Проте суду присяжних про ці 2 справи обвинувачення нічого не відомо і Антоненко до них непричетний. Це свідчить, що слідство вже на той час вже було на хибному шляху

генерал Коваль заявив на брифінгу неправдиву інформацію про те, що вибухові пристрої у справі Шеремета та у справі Чекурака (Грищенків) є майже ідентичними, проте із плаката зі вступної промови прокурора видно, що вони відрізняються абсолютно за усіма ознаками

генерал Коваль повідомив хибну і маніпулятивну інформацію, яка суперечить дослідженим в суді матеріалам щодо проживання Антоненка поблизу місця злочину, його кульгання і нетиповий характер зʼєднань телефонів Антоненка і Кузьменко в ніч вбивства, про схожість логотипів на одязі Антоненка з одягом ймовірного злочинця

міністр та генерал зробили неправдивий анонс про те, що слідство має значно більший обсяг доказів, ніж було оприлюднено.

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"В ефір вилили просто купу неправди, одразу сформулювали, підготували суспільну думку до того, що ці особи вчиняли страшний злочин… Вищі посадові особи держави – президент, міністр внутрішніх справ, Генпрокурор, а за декілька днів – ще й голова парламенту висловили подяку поліції за цей захід. Заявили величезну кількість неправдивої інформації, яка ніколи у подальшому не була спростована офіційно", — підсумував Дмитро Круговий.



"Це формування суспільної думки і, можливо, в подальшому — тиск на суд, коли кажуть, що у нас є дуже дуже багато доказів і саме ці особи винні на підставі цих доказів, а потім ці докази не надають", — додав Станіслав Кулик.

Наступне засідання відбудеться в понеділок, 21 лютого. Календар судових засідань можна завантажити тут.