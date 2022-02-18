Лавров про відмову Києва вести діалог із "Л/ДНР": Це "прямий виклик"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
"З нашого боку було підкреслено серйозне занепокоєння заявами офіційного Києва, що продовжуються, про те, що вони не будуть вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом", - сказав Лавров за підсумками переговорів зі своїм грецьким колегою.
"Ми підкреслили безальтернативність виконання мінських домовленостей у всій їхній повноті та у всій їхній послідовності. Звичайно ж, з нашого боку було підкреслено серйозне занепокоєння заявами офіційного Києва, що продовжуються, про те, що вони не будуть вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом", - сказав російський міністр за підсумками зустрічі з колегою з Греції Нікосом Дендіасом.
Він зазначив, що це "прямий виклик" та пряма відмова виконувати мінські домовленості.
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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які пропозиції щодо виконання мінських домовленостей на російських умовах будуть відкинуті.