Уряд хоче витратити 160 млрд гривень від ренти з українського газу на закупівлю російського, - нардеп

Кабінет Міністрів планує витратити 160 млрд грн від підвищення податків на видобуток українського газу на закупівлю російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Валентина Наливайченка.

"У пояснювальній записці до проєкту закону про підвищення податків на український газ написано: 160 млрд грн буде спрямовано на закупівлю імпортного – читай російського – природного газу. З одного боку, влада хоче зупинити видобуток власного газу в Україні, з іншого - відібрати в українських газовиків 160 млрд грн і передати їх "Газпрому", - зазначив нардеп.

Він також наголосив, що замість залучення інвестицій в розробку українських газових родовищ на Полтавщині, Харківщині, Львівщині, на Причорноморському шельфі, - уряд прагне обкласти власні свердловини непосильними податками заради корупційних домовленостей з російським "Газпромом".

"Зараз ходять чутки про спроби деяких українських чиновників домовитися з російським "Газпромом" про відновлення закупівлі газу, Зокрема, щоб ці 160 млрд гривень від українських платників податків заплатити російській газовій монополії, тобто, по суті, віддати їх на фінансування російської армії", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.