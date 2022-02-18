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Мінфін додатково виділить близько 22 млрд грн на потреби оборони, - Марченко

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Мінфін додатково виділить близько 22 млрд грн на потреби оборони, - Марченко
На потреби оборони країни Міністерство фінансів додатково виділить з бюджету близько 22 млрд грн. Відповідний законопроєкт наразі опрацьовується в бюджетному комітеті, після чого буде проголосований парламентом.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На виконання указу Президента, зараз буде суттєво збільшене грошове забезпечення військовослужбовців, про це зазначив у своїй доповіді Прем’єр-міністр, міністр оборони. На 30% … Зараз законопроєкти в бюджетному комітеті доопрацьовуються. Орієнтовно це може складати по сектору Міністерства оборони до 20 млрд грн. Крім того, передбачаються окремі видатки на становлення територіальної оборони і на інші потреби Міністерства оборони, на закупівлю необхідного обладнання ще до 2 млрд. Тобто ці кошти зараз є, ми обговорюємо в бюджетному комітеті, коли ці законопроєкти можна буде проголосувати", - повідомив Марченко.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Уже. Говорящая голова типа Лещенко и Наема получила за работу ртом.

  • 18c49ed2
    Это должно было быть еще на февраль прошлого года как минимум.
  • Чайка Київ
    На потреби української оборони -22 млрд грн.
    Кацапам, на потреби нападу- 160 млрд грн.



    На кого працює цей уряд, питання риторичне.
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