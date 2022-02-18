Жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі. За таке нас проклянуть нащадки, - Резніков

Білорусь - це особлива країна для України, а білоруський народ - дуже близький нам. Ніяких загроз з боку України для Білорусі не існує.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков зазначив сьогодні під час години запитань до уряду в ВР, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього понеділка я мав дуже важливу розмову з моїм білоруським колегою - міністром оборони Віктором Хреніним. Я казав вже багато разів і не втомлююсь повторювати: Білорусь - це особлива країна для нас, білоруський народ - дуже близький нам. Жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі. За таке нас проклянуть нащадки. Тому я виступаю за діалог і зміцнення довіри між оборонними відомствами (України та Білорусі. - Ред.)", - зазначив він.

"Я вдячний міністру Хреніну за те, що він поділяє цей підхід. Під час бесіди ми одразу домовились про низку практичних кроків", - додав Резніков.

Зокрема, за його словами, український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашого діалогу відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали в гості на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями. Завтра, 19 лютого, наш аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість — 2022".

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"Крім співпраці на рівні аташе, ми домовились з білоруським колегою про запровадження постійних каналів комунікації на рівні керівників Генеральних штабів та безпосередньо на рівні міністрів. Щоб можна було оперативно вийти на контакт і отримати інформацію, ліквідувати якийсь інцидент. Наприклад, якщо розвідка бачить пересування якоїсь далекобійної зброї чи, скажімо, будівництво понтону поблизу нашого кордону. Щоб можна було отримати відповіді. Переконаний, що це важливо для збереження і зміцнення добросусідських стосунків", - резюмував Резніков.