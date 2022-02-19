Світовий банк виділив Україні $350 млн підтримки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом групи Світового банку Девідом Мелпасом збільшення ролі СБ у стійкості фінансового сектору України та подякував за надання 350 млн фінансової підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Обговорив з Девідом Мелпасом збільшення ролі Світового банку у стійкості фінансового сектору України. Президент Світового банку відзначив економічну стабілізацію, земельну реформу та інфраструктурні проекти в Україні. Дякуємо за $350 млн фінансової підтримки", - написав Зеленський.

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