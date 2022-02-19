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Світовий банк виділив Україні $350 млн підтримки, - Зеленський

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Світовий банк виділив Україні $350 млн підтримки, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом групи Світового банку Девідом Мелпасом збільшення ролі СБ у стійкості фінансового сектору України та подякував за надання 350 млн фінансової підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Обговорив з Девідом Мелпасом збільшення ролі Світового банку у стійкості фінансового сектору України. Президент Світового банку відзначив економічну стабілізацію, земельну реформу та інфраструктурні проекти в Україні. Дякуємо за $350 млн фінансової підтримки", - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Надо срочно их конвертировать через дороги в конверты - это самое нужное во время войны
  • Said_
    Взяв 530, дійде 350. Що Вам не зрозуміло?
  • Vasyl Androshchook
    От добре - ще більше асфальту!
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