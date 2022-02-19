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Превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному вирішенню ситуації, - Зеленський

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Превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному вирішенню ситуації, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ можуть допомогти мирному врегулюванню в питанні деескалації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

"Перед агресією ми розуміємо, що санкції можуть принести мирне рішення. Тому я хотів би поділитися з вами, як ми бачимо цю ситуацію і що може спрацювати: ми віримо в наші сили й у підтримку наших партнерів", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    ми далі будемо возити бітум з росії для нашого крадівництва, а хтось інший нехай там вводить санкції за нас)
  • Юрий Коломин
    Нчого і ніщо вже тобі, виродку, не допоможе.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Сказали що спочатку війна, а потім санкції! От і готуйся до війни, а не петляй!
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