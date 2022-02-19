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Граничний вік бійців тероборони хочуть збільшити до 70 років

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Граничний вік бійців тероборони хочуть збільшити до 70 років
Щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити до 70 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це розповів начальник штабу-заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.

За його словами, деякі люди хочуть і мають сили служити в теробороні, але не проходять за віком.

"Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 до 65 чи до 70", – сказав Собко.

Для цього знадобиться вносити законодавчі зміни. Нині існують обмеження за віком. Нині бійцем тероборони можна бути людина віком від 18 до 60 років.

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Топ коментарі

  • Vera Ulanova
    Колись чула від одного за 70 - дайте мені пояс шахіда, заберуиз собою на той світ декілька москалів. Оце відважний дідусь.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    у дідів з'явився унікальний шанс померти ні у ліжку в калюжі своєї сечі, а як воїн-козак загинути у бою.

    Не поганий вибір💪
  • Muron
    до 65 потрібно
    бо в 70 вже дехто і в унітаз не "поцілить"
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