Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Це відверта брехня і провокація, - Залужний про фейки щодо обстрілів РФ з території України

331522
Це відверта брехня і провокація, - Залужний про фейки щодо обстрілів РФ з території України
Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

Він підкреслив: "Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ.

Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року.

Зокрема, "фейковим" є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не зацікавлені у ескалації ситуації, - Кулеба спростував фейкові заяви Росії про те, що два снаряди були випущені з України на територію РФ

Він продовжив: "Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України.

Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штаб ООС називає фейком публікації в російських ЗМІ про причетність ЗСУ до прильоту снаряда в Ростовську область РФ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • VPYL
  • Иван Петров d4225322
    Хорошо, что на Западе не верят. Так что всё делает правильно пока наша армия.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО. Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини