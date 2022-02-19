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Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені

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Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені
Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, однак, якщо вони не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України, то Київ може поставити зобов'язання країн-гарантів під сумнів.

"Я, як президент, вперше ініціюю проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я - робимо це востаннє", - сказав він у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він додав, що вже доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі скликати консультації.

"Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів", - сказав він.

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Також Зеленський зазначив, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.

"Зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає і частини території, яка за площею більша за Швейцарію, Нідерланди або Бельгію. А головне - немає мільйонів наших громадян. Всього цього немає. Але дещо є. Це право. Право вимагати перейти від політики умиротворення на забезпечення гарантій безпеки і миру", - підсумував президент.

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Топ коментарі

  • Иван Стецюк
    Хоть я и ненавижу этого зелепрезенерезидента, но неужели хоть кто-то додумался на 9-м году войны озвучить это! Я хотел петицию составлять о том, что пора возвращать себе ЯО. Честно говоря, это первый раз я могу поддержать этого персонажа.
  • Александр Блощинский
    Тогда и нам нужно обнулять. Отменять принятые законы в 1994м и восстанавливать ядерный потенциал.
  • Vitia Ma
    Вони не допомагати мають а виконувати зобовязання по гарнтіям. Тобто тут вже мали б стояти війська гарантів, а зброї завезено в 100 разів більше й куди серйознішої!
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