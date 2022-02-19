Глава МВС Монастирський та група іноземних журналістів потрапили під обстріл російських окупантів на Донбасі
2187947
Під обстріл російських окупантів потрапив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та група іноземних журналістів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав радник керівника МВС Антон Геращенко.
Він відзначив: "Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів щойно потрапили під міноментний обстріл на позиції 30 Бригади в районі смт Новолуганського. Дивом ніхто не постраждав.
Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America та інших світових медіа змогли переконатися, хто насправді готується до наступу на мирну Україну, а хто готується до оборони".
Також Геращенко опублікував список представників ЗМІ, які були на місці пригоди.