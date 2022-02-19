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Зеленський в Мюнхені: Пропоную скликати саміт постійних членів Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини

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Зеленський в Мюнхені: Пропоную скликати саміт постійних членів Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини
Президент України Володимир Зеленський пропонує скликати саміт держав - постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) - за участю Туреччини та Німеччини.

"Я пропоную скликати саміт держав - постійних членів Радбезу ООН за участю Туреччини та Німеччини з метою вирішення викликів безпеки в Європі та напрацювання нових, дієвих гарантій безпеки для України. Гарантій сьогодні, доки ми не є членами оборонного Альянсу і, фактично перебуваємо в сірій зоні – у вакуумі безпеки", - сказав він у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.  

Щодо того, що ще країни-партнери України можуть зробити для неї в умовах російської агресії, президент зазначив: "продовжити дієво підтримувати Україну, її стійкість і обороноздатність, почати дискусію про надання Україні чіткої європейської перспективи, відкрити доступні для країн-кандидатів інструменти підтримки, якнайшвидше ухвалити рішення щодо чітких і осяжних часових рамок вступу України в НАТО, а також всебічно підтримати економічну стійкість і трансформацію в Україні.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО. Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
  • AlexBrentano
    ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ЄТО ХОРОШО!!! НО, "УКА, НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО !!!
    СОЗДАВАТЬ - НЕ ОТДАВАТЬ !!!
    Я ВСЕГДА СЧИТАЛ ЧТО КРАВЧУК И КУЧМА ДВА БЕЗВОЛЬНИХ ПОЦА, СЦЫКУНА И ПРЕДАТЕЛЯ !!
    ДОБРОВОЛЬНО ОТДАТЬ ПРАВО НА ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - ЭТО НАДО БЫТЬ БЕЗПРЕНЦЫПНЫМ ИДИОТОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ЧТО В УГОДУ ЛИЧНЫМ ИНТЕРЕСАМ И СВОЕЙ ТРУСОСТИ ПОСТАВИЛИ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ !!!
    ПОЗОР УБОГИМ КУЧМЕ И КРАВЧУКУ !
  • Ksenia VB
    Щоб здійснити запропоноване зеленським нам потрібний новий президент , уряд і парламент.
    Візьмемо тимчасовий склад зі штатів ?
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