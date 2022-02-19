З початку доби 19 лютого загинуло двоє наших воїнів, четверо - поранені. Російські окупанти 70 разів обстріляли українську територію, - пресцентр штабу ООС
Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у вечірньому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 19 лютого 2022 року.
У зведенні відзначається: "Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Шість разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Старогнатівку - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Болотене - з мінометів калібру 82 мм.
Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
Миронівський - з артилерії калібру 122 мм.
Три рази Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.
Три рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Три рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Чотири рази Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.
Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
П’ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Чотири рази Кримське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Тричі Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм.
Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі Станицю-Луганську – з танку та мінометів калібру 120 мм.
Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм .
Сизе - з мінометів калібру 120 мм.
Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.
Три рази Шуми - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Тричі Зайцеве - артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.
Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.
Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.
Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.
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