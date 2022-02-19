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Потрібно створити Фонд стійкості та відновлення нашої держави та програму ленд-лізу, - Зеленський в Мюнхені

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Потрібно створити Фонд стійкості та відновлення нашої держави та програму ленд-лізу, - Зеленський в Мюнхені
Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни до створення для України Фонду стійкості і відновлення, а також програму ленд-лізу.

"Потрібно створити Фонд стійкості і відновлення нашої держави і програму ленд-лізу, надати Україні нове озброєння, техніку, обладнання для нашої армії, виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування російської агресії", - сказав Зеленський в суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він додав, що країнам Заходу необхідно гарантувати Україні інтеграцію в енергетичний ринок ЄС, додавши, що "Північний потік-2 вже зараз використовується як зброя проти України та Європи".

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Топ коментарі

  • San Luk
    Скорее всего его выступление скоординировоно с США и Британией. Пу хотел Пу получит ядерные ракеты англосаксов под Харьковом иЧерниговом. На этом все гарантии безопасности для русни закончатся
  • AlexBrentano
    но с коррупцией не хочет бороться...
    агентов рашки не хочет чистить...
    на армию - вообще насрать...
    НО
    дайте денег! дайте новые петриот!!
  • AlexBrentano
    Мойша есть Мойша ! Дайте денег и "ВСЕ" будет! ... потом
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