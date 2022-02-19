Народ Російської Федерації не зможе піти війною проти України, - Зеленський в Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський вважає, що народ Російської Федерації не зможе піти війною проти українського народу.

"Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація - все-таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу", - сказав він у суботу, відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент України також додав, що"хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій, ми повинні зберігати спокій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Мюнхені: Пропоную скликати саміт постійних членів Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини