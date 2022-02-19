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Народ Російської Федерації не зможе піти війною проти України, - Зеленський в Мюнхені

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Народ Російської Федерації не зможе піти війною проти України, - Зеленський в Мюнхені
Президент України Володимир Зеленський вважає, що народ Російської Федерації не зможе піти війною проти українського народу.

"Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація - все-таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу", - сказав він у суботу, відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Президент України також додав, що"хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій, ми повинні зберігати спокій".

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    А зараз хто воює?
  • Oleksandr Onys
    Та сторона
  • Ла-ла-ла-ла
    "народ" пєдєраціі у своїй більшості підтримує війну, не носіть рожеві окуляри
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